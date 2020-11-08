ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виктория Василевич: «Лукашенко не позавидуешь: он ложится и встает среди врагов»

08.11.2020 12:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Эксперт Аналитического центра «Стратегия» — о солидарности белорусов и непростой жизни Лукашенко.

— Корпоративная солидарность будет нарастать. Просто потому, что движение вспять в Беларуси произойти уже не может, — высказала мнение Виктория Василевич в интервью на Примусе. — Это закон революционных событий, которые происходят у нас. Несмотря на то, что Лукашенко заявляет, что он не потерпит революции, революция уже имеет место быть.


Виктория Василевич

На вопрос, кого же Лукашенко имеет в виду, когда говорит, что надеется, что экономика сработает «назло врагам и недругам», Виктория Василевич отметила, что в представлении Лукашенко враги везде.

— Враги — это и собственно окружение Лукашенко, — отмечает эксперт. — По ходу всей его жизни, всего управления, он уверен, что вокруг враги. Я не помню, чтобы Лукашенко говорил о друзьях. Он никогда не виноват в неправильно принятых решениях, всегда виноват какой-то враг, который по умолчанию существует каждый раз при любой инициативе, которую начинает Лукашенко. Это жуткая, честно говоря жизнь, он всегда ложится и встает среди врагов. Ему, безусловно не позавидуешь. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперт Аналитического центра «Стратегия» — о солидарности белорусов и непростой жизни Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
ДТП на перекрестке Нарочанской и Победителей: машина снесла светофор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика