Виктория Василевич: «Лукашенко не позавидуешь: он ложится и встает среди врагов»

Примусе . — Это закон революционных событий, которые происходят у нас. Несмотря на то, что Лукашенко заявляет, что он не потерпит революции, революция уже имеет место быть. — Корпоративная солидарность будет нарастать. Просто потому, что движение вспять в Беларуси произойти уже не может, — высказала мнение Виктория Василевич в интервью на. — Это закон революционных событий, которые происходят у нас. Несмотря на то, что Лукашенко заявляет, что он не потерпит революции, революция уже имеет место быть.









Виктория Василевич





На вопрос, кого же Лукашенко имеет в виду, когда говорит, что надеется, что экономика сработает «назло врагам и недругам», Виктория Василевич отметила, что в представлении Лукашенко враги везде.





— Враги — это и собственно окружение Лукашенко, — отмечает эксперт. — По ходу всей его жизни, всего управления, он уверен, что вокруг враги. Я не помню, чтобы Лукашенко говорил о друзьях. Он никогда не виноват в неправильно принятых решениях, всегда виноват какой-то враг, который по умолчанию существует каждый раз при любой инициативе, которую начинает Лукашенко. Это жуткая, честно говоря жизнь, он всегда ложится и встает среди врагов. Ему, безусловно не позавидуешь.



