Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя - Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ВС Азербайджана взяли под контроль город Шуша в Карабахе.

"Город Шуша освобожден от оккупации", - заявил Алиев в своем обращении к народу, который транслировал Гостелеканал АЗТВ. Президент Азербайджана также заявил, что с 27 сентября, когда начались боевые действия в регионе, от оккупации освобождено более 20 0населенных пунктов.

В своем обращении он отметил, что "если Ереван не выполнит условия Баку, армия страны "пойдет до конца". "Мы освобождаем земли в одиночку", - добавил президент Азербайджана.

Ранее на этой неделе Алиев назвал условия прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

Компромисс, который не помог

Ранее Армения и Азербайджан не раз объявляли о прекращении огня и перемирии. Однако на деле их достичь не удалось. Компромисс был озвучен главами МИД Азербайджана и Армении 9 октября: они постановили прекратить военные действия и обменяться пленными и телами жертв конфликта. Вскоре после этого страны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей. Еще одна попытка прекратить войну в Карабахе была предпринята 18 октября, но Армения и Азербайджан вновь выступили с упреками о нарушениях в адрес друг друга.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, когда на линии соприкосновения начались бои. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

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