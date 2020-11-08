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Алиев заявил, что ВС Азербайджана взяли под контроль город Шуша в Карабахе
08.11.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя - Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ВС Азербайджана взяли под контроль город Шуша в Карабахе.
© Sputnik / Илья Питалев
"Город Шуша освобожден от оккупации", - заявил Алиев в своем обращении к народу, который транслировал Гостелеканал АЗТВ. Президент Азербайджана также заявил, что с 27 сентября, когда начались боевые действия в регионе, от оккупации освобождено более 20 0населенных пунктов.
В своем обращении он отметил, что "если Ереван не выполнит условия Баку, армия страны "пойдет до конца". "Мы освобождаем земли в одиночку", - добавил президент Азербайджана.
Ранее на этой неделе Алиев
Компромисс, который не помог
Ранее Армения и Азербайджан не раз объявляли о прекращении огня и перемирии. Однако на деле их достичь не удалось. Компромисс был озвучен главами МИД Азербайджана и Армении 9 октября: они
Ситуация в Нагорном Карабахе
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С начала боевых действий в Карабахе ВС Азербайджана взяли под контроль более 200 населенных пунктов, заявил Ильхам Алиев.
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