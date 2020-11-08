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Американцы празднуют победу Джо Байдена на президентских выборах – видео

08.11.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден объявил о своей победе на президентских выборах. С таким заявлением он выступил после того, как крупнейшие американские СМИ сообщили, что он набрал необходимое количество голосов выборщиков.

РИА Новости
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Жители американских городов вышли на улицы, чтобы отпраздновать результаты президентской гонки и победу Байдена. Сторонники демократа ликовали, аплодировали, размахивали флагами, а некоторые даже плакали. Тысячи людей присоединились к уличным вечеринкам. Водители блокировали движение на оживленных улицах, они сигналили, высунувшись из окон своих машин, и подняли флаги США.

Байден уже получил поздравления с победой от ряда ведущих мировых политиков.

Дональд Трамп еще до объявления результатов гонки заявил о фальсификации выборов. Он намерен обжаловать их результаты в Верховном суде. В любом случае, окончательное слово останется за Конгрессом США, который ратифицирует результат выборов 12 декабря.

 
 
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Джо Байден объявил себя избранным президентом Соединенных Штатов, получив более 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы. Жители США тут же...
 
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