Американцы празднуют победу Джо Байдена на президентских выборах – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден объявил о своей победе на президентских выборах. С таким заявлением он выступил после того, как крупнейшие американские СМИ сообщили , что он набрал необходимое количество голосов выборщиков.

Жители американских городов вышли на улицы, чтобы отпраздновать результаты президентской гонки и победу Байдена. Сторонники демократа ликовали, аплодировали, размахивали флагами, а некоторые даже плакали. Тысячи людей присоединились к уличным вечеринкам. Водители блокировали движение на оживленных улицах, они сигналили, высунувшись из окон своих машин, и подняли флаги США.

Байден уже получил поздравления с победой от ряда ведущих мировых политиков.

Дональд Трамп еще до объявления результатов гонки заявил о фальсификации выборов. Он намерен обжаловать их результаты в Верховном суде. В любом случае, окончательное слово останется за Конгрессом США, который ратифицирует результат выборов 12 декабря.