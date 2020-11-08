На Каменногорской столкнулись такси и автобус: потребовалась помощь спасателей

Источник материала: Tut.by

Авария произошла поздно ночью 7 ноября, сообщает пресс-служба МЧС.





Сообщение о ДТП поступило спасателям в 03.53. На улице Каменногорской в Минске столкнулись автомобиль такси Skoda Rapid и автобус.

Таксист оказался зажат на водительском сиденье. Спасатели смогли освободить мужчину, его с травмами доставили в больницу.





Спасатели также провели работы по смыву топлива с проезжей части.