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На Каменногорской столкнулись такси и автобус: потребовалась помощь спасателей
Источник материала: Tut.by
Авария произошла поздно ночью 7 ноября,
Сообщение о ДТП поступило спасателям в 03.53. На улице Каменногорской в Минске столкнулись автомобиль такси Skoda Rapid и автобус.
Таксист оказался зажат на водительском сиденье. Спасатели смогли освободить мужчину, его с травмами доставили в больницу.
Спасатели также провели работы по смыву топлива с проезжей части.
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Спасатели также провели работы по смыву топлива с проезжей части.
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