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На Каменногорской столкнулись такси и автобус: потребовалась помощь спасателей

08.11.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла поздно ночью 7 ноября, сообщает пресс-служба МЧС.


Сообщение о ДТП поступило спасателям в 03.53. На улице Каменногорской в Минске столкнулись автомобиль такси Skoda Rapid и автобус.

Таксист оказался зажат на водительском сиденье. Спасатели смогли освободить мужчину, его с травмами доставили в больницу.


Спасатели также провели работы по смыву топлива с проезжей части.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели также провели работы по смыву топлива с проезжей части.
 
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