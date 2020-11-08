В Минске произошло ДТП с опрокидыванием скорой помощи

Источник материала: Onliner

Читатели сообщают, что около часа назад в Минске на пересечении улиц Нестерова и Герасименко произошло ДТП с опрокидыванием кареты скорой помощи.

На видео видно, как на боку лежит машина скорой, впереди нее стоит автомобиль с разбитым передом.

(будет дополнено)