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В Минске произошло ДТП с опрокидыванием скорой помощи
Источник материала: Onliner
Читатели сообщают, что около часа назад в Минске на пересечении улиц Нестерова и Герасименко произошло ДТП с опрокидыванием кареты скорой помощи.
На видео видно, как на боку лежит машина скорой, впереди нее стоит автомобиль с разбитым передом.
(будет дополнено)
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Читатели сообщают, что около часа назад в Минске на пересечении улиц Нестерова и Герасименко произошло ДТП с опрокидыванием кареты скорой помощи.Читать далее…
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