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Власть - народу. В Беларуси очередное протестное воскресенье
Источник материала: Партизан
Сегодня марш протеста был назначен раньше, чем обычно. Соответственно и противодействовать сбору людей власти начали с самого утра.
Белорусы 92-й день подряд выходят отстаивать свое право на свободу. В Минске с утра были оцеплены центральные улицы, минский метрополит закрыл станции в центре города на вход и выход, отключили мобильный интернет к хапуну подготовились многочисленные силовики - и стоящие в цепях на улицах, и ждущие приказа в спецтранспорте.
Как белорусы отвоевывают свою свободу на четвертом месяце непрекращающихся протестов, смотрите в прямом эфире.
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Сегодня марш протеста был назначен раньше, чем обычно. Соответственно и противодействовать сбору людей власти начали с самого утра.
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