ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алиев заявил о взятии ключевого города в Карабахе. Армения опровергает

08.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вооруженные силы Азербайджана взяли под свой контроль Шушу — ключевой город в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

Собор Святого Христа Всеспасителя в Шуши
Фото: Илья Питалев / РИА Новости


В обращении к народу глава государства отметил, что 8 ноября навсегда войдет в историю страны.

«Шуша освобождена от оккупации. Шуша — наша! Карабах — наш! Поздравляю с этим событием весь азербайджанский народ», — сказал Алиев.

Также президент отметил, что Азербайджан пойдет до конца в Карабахе, если Армения не примет условия Баку

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии города Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Арменпресс» в своем Telegram-канале.

«Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте нашей армии», — сказал он и назвал идущие сражения «тяжелыми и решающими».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вооруженные силы Азербайджана взяли под свой контроль Шушу — ключевой город в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Лукашенко надвигается неминуемое
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика