|
Алиев заявил о взятии ключевого города в Карабахе. Армения опровергает
Источник материала: Партизан
Вооруженные силы Азербайджана взяли под свой контроль Шушу — ключевой город в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает
Собор Святого Христа Всеспасителя в Шуши
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В обращении к народу глава государства отметил, что 8 ноября навсегда войдет в историю страны.
«Шуша освобождена от оккупации. Шуша — наша! Карабах — наш! Поздравляю с этим событием весь азербайджанский народ», — сказал Алиев.
Также президент отметил, что Азербайджан пойдет до конца в Карабахе, если Армения не примет условия Баку
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии города Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Арменпресс» в своем Telegram-канале.
«Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте нашей армии», — сказал он и назвал идущие сражения «тяжелыми и решающими».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вооруженные силы Азербайджана взяли под свой контроль Шушу — ключевой город в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)