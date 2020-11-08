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На Лукашенко надвигается неминуемое

08.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прошедшая неделя с назначения нового главы МВД обозначилась новым ужесточением пресса по всем фронтам: уголовное дело большинству задержанных на воскресном марше (вместо привычной 23.34), уголовные дела в адрес админов локальных чатов, новая энергия в борьбе с символикой и граффитти, отчисления студентов, увольнения врачей, уголовные дела в адрес бастующих, закрытие границ на въезд и даже обыск у Багинской, пишет телеграм-канал «Рефлексия и реакция».


Иллюстративное фото, картина Айвазовского

В ответ на это - демарши врачей и преподавателей, точечное расширение забастовок, продолжение замыкания путей на ЖД, новый вал граффити, новые поджоги. если искренне, держать все события в фокусе сложновато. Активизация использования уголовных дел вместо административок, возможно, лучше решает задачу запугивания, пишет udf.by

Но минус крайне существенный - если административки научились клепать и приводить в исполнение быстро, то по уголовным делам процессуальные сроки и процедуры гораздо более масштабные. Дознание, следствие - это все занимает приличное количество времени, система и так поредевшая с кадровой точки зрения явно не рассчитана на пиковый вал дел. Единственное, что можно делать физически репрессивное - это закрывать людей в изоляторы, до тех пор пока там есть места. В принципе, это ничем особо не отличается от «суток», с той разницей что это условно-бесконечные сутки. Но «бесконечность» суток перегружает сами изоляторы.

Это всё создаёт специфическое моральное давление на ту часть силового аппарата, которая делает свою работу в кабинетах, а не на улице с дубинкой. Есть ощущение игры вкороткую - попытки хоть как-то сбить вал протестов и акций, хотя бы воскресных. Иначе все запутывается так сложно, что в итоге аппарат неминуемо перейдёт на «итальянский» режим работы, либо придётся выдумывать ускоренное следствие и судопроизводство, т.е. «тройки».

На рынке банковских депозитов - короткие продукты со ставками выше 20%, розыгрыши призов. Вал предложений по хорошим условиям от застройщиков. Банки и девелоперы стараются вытащить деньги сейчас, их цена весьма высока. Это характеризует кризисные ожидания в экономике в краткосрочном периоде от крупного бизнеса. Ковид бъёт по управляемости структур, люди массово выбывают на больничные.

Бундестаг в резолюции по Беларуси упомянул конституционную реформу. Это значит позиции Германии и РФ по выходу из кризиса близки к синхронизации, требование реформы - это исключительно требование России. В США букмекеры дают практически 100% победу Байдену, но Помпео держит руку на пульсе и делает заявления по ситуации в Беларуси, замыкая, как и Бундестаг, развязку на ОБСЕ. Позиция ОБСЕ жёсткая: перевыборы под наблюдением, суд над причастными к пыткам. Фактически, это призыв к выполнению требований протеста...
 
 
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Прошедшая неделя с назначения нового главы МВД обозначилась новым ужесточением пресса по всем фронтам: уголовное дело большинству задержанных на воскресном...
 
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