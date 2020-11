О чем пишут политзаключенные и какое у них настроение

Кому Настя написала первое письмо и с кем теперь переписывается постоянно

— Свои первые открытки политзаключенным я нарисовала сама акварелью и отправила Виктору и Эдуарду, вскоре после того, как их арестовали в середине июня. Тогда у меня был такой период, когда я не могла себе найти места — сначала было арестовано много людей по делу Тихановского, а потом Виктор и Эдуард Бабарико. Как только я узнала, что заключенным в тюрьму, оказывается, могут отправлять корреспонденцию даже незнакомые люди, а не только родственники, почувствовала желание это сделать. Просто потому, что это был единственный из доступных мне способ им помочь.

Чуть позже я прочла интервью какого-то бывшего политзаключенного, Санникова, если не ошибаюсь, в котором он говорил, что важно поддерживать всех политзаключенных. Тогда я решила всем отправлять открытки — на тот момент политзаключенных еще было человек 20-25. А в конце июня отправила первые письма — Виктору Бабарико и еще кому-то, уже точно не вспомню.

Каким-то чудом (позже я узнала, что заключенным в «американке» письма передают крайне редко, особенно от чужих людей) мое письмо дошло до Виктора Бабарико и еще нескольких политзаключенных. Первые ответы от них на свои письма я получила только 29 июля — до этого целый месяц я их отправляла в одну сторону, особо не рассчитывая на ответ. Я подозревала, что мои письма, скорее всего, не доходят до адресатов, но знала, что точно доходят до цензора. И до первых ответных писем я писала их, чтобы цензор понимал — мы не бросаем этих людей. К этому времени — концу июля я уже написала около 10 писем и штук 50 открыток, точное количество не назову, не считала.

Когда пришли первые ответы, я чуть не расплакалась. Помню, как держала их в руках на почте — внутри все тряслось и чуть не текли слезы. Взяла их в охапку и побежала к штабу, чтобы показать Маше Колесниковой.

После этого еще больше приободрилась и захотела наладить постоянную переписку хоть с кем-то. И вот уже больше 4 месяцев отправляю политзаключенным письма и открытки. За это время мне пришло в ответ 61 письмо, 2 из них — открытки. Раньше писала письма каждый день. Теперь, когда стало больше работы — пореже. Открытка — это минимальный уровень добра. Я их отправляю, когда нет сил или времени писать письма. Лучше что-то, чем ничего. Я это всем говорю, кто пишет мне в личку с вопросом, что делать, если я не знаю, о чем писать.

Письмо Виктора Бабарико 18.

"В этом письме о советских мультиках, английском языке, мотивации в обучении, бумажных или электронных книгах, добре, драниках из картошки и соли, моем коте и питомцах Виктора Дмитриевича".

На вопрос о том, с кем я переписываюсь регулярно, ответить сложно. От некоторых людей ответы приходят больше, чем через месяц — можно ли это считать постоянством? Но есть человек 10-15, с кем периодически есть связь: Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Николай Статкевич, Владимир Цыганович (блогер MozgON, подозреваемый по «делу Тихановского» — The Village Беларусь), Артем Саков (член инициативной группы Светланы Тихановской, задержан после того пикета в Гродно , где задержали и самого Тихановского — The Village Беларусь), Максим Знак (но от него в последнее время письма перестали приходить), Александр Кабанов (брестский блогер — The Village Беларусь).