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Выдавили: владелец БЧБ-кебабной из Волковыска лишился бизнеса и с семьёй уехал в Германию

08.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владелец кебабной из Волковыска лишился бизнеса из-за своей гражданской позиции: давление со стороны чиновников вынудило его эмигрировать в Германию.

Выдавили: владелец БЧБ-кебабной из Волковыска лишился бизнеса и с семьёй уехал в Германию
За два года до того Александр Новосад был обласкан властями и даже получил субсидию на развитие бизнеса. А теперь предприниматель в опале, пишет "Еврорадио".

«Пятачок демократии в центре Волковыска»

Александр Новосад по образованию экономист. В 2018 году он написал бизнес-план кебабной и прошел собеседование в торговом отделе Волковысского райисполкома. А потом уволился и попросил помощи по программе содействия безработным в организации предпринимательской деятельности. Комиссия единогласно одобрила субсидию в 1000 долларов.



— Первую точку открыли в ноябре 2018 года. Не знаю, по какой причине, но сразу ко мне приехали из СТВ, сняли ролик о том, что в малых городах развивается предпринимательство. Мол, всё отлично, люди хорошо живут. Потом ещё и в местной газете написали статью, что благодаря государству развивается предпринимательская деятельность.

В свой павильон я вложил около шести тысяч долларов, и это не считая покупки самого павильона, который в 2018 году стоил девять тысяч долларов, — рассказывает Александр.

Позже выиграл тендер на вторую точку, в самом центре города. Поставил павильон, который сам сделал. Получил разрешение в райисполкоме на окраску — он у меня был в бело-красно-белых цветах. В Волковыске все знают мою позицию, я открыто вывешивал БЧБ-флаг — это не запрещено, это наша историческая символика.

Шаверма, кофе, хот-доги — всё было очень вкусно, пока в мае я не аккредитовался в инициативную группу Виктора Бабарико.

«Проверка без найденных нарушений — плохая проверка»

С ноября 2018 по лето 2020 года вопросов к заведениям Александра у администрации Волковыска не было.



— По налогам не было вопросов ни разу. В 2019 году приходила один раз санстанция. У нас если приходит проверка и не находит нарушений — это плохая проверка. И знаете, как они говорят? «Ну вы же понимаете, мы не можем уйти от вас, чтобы не наказать. Давайте что-нибудь вам напишем». Написали, что при вскрытии колбасок не стоит дата вскрытия. Страшное нарушение. Выписали тогда штраф.

Во время президентской кампании 2020 года Александр собирал подписи за Виктора Бабарико и зарегистрировался наблюдателем на избирательном участке. Это окончилось арестом по статье 23.4 КоАП — за неповиновение законному распоряжению должностного лица.

— Председатель избирательной комиссии вызвала на меня милицию, мол, я мешал ей работать. Хотя я не мешал, я был наблюдателем и должен был присутствовать на участке. Дали десять суток.

Тут же попала под раздачу БЧБ-кебабная

— Второго октября мне прислали договор о прекращении аренды. В этот же день пришла санстанция. Я понял, что жизни мне не дадут. Дали штраф — 560 рублей, и ещё намекнули, что скоро придёт налоговая, МЧС и все остальные.

В договоре об аренде земельного участка был прописан пункт о том, что Волковысское коммунальное хозяйство может в течение месяца отобрать выделенную мне площадку «для собственных нужд». Пятого ноября всё окончательно вывезли, и сейчас на месте павильончика ничего нет.

То, что к Александру приходили из волковысского центра гигиены и эпидемиологии с постоянными проверками и «не давали жизни», в самом ЦГиЭ отрицают.

— Это неправда, — отвечают Еврорадио в санстанции.

Александру 42 года, он женат, у него двое несовершеннолетних детей. 20 октября предприниматель вместе с семьёй уехал в Германию и теперь ждёт политического убежища.

— На меня завели административное дело по статье 17.1. А в лицо сказали: «Ты у нас змагаром не будешь, это мелкое хулиганство. А дальше пойдёшь по уголовке».

Возвращаться в Беларусь мы не можем. Нам пришлось бросить бизнес: мне общепит, а моей жене бизнес по детской одежде. Жене пришлось закрыться, потому что начались проверки: то санстанция, то нет сертификатов. Жена спрашивает, а где брать эти сертификаты? Нам отвечают: «Не знаем». А как нам жить?

Пока мы получаем статус беженцев, пособие нам не дают. Но мы тут на полном обеспечении, нас кормят, мы находимся в общежитии в хороших условиях. Ждём, когда подтвердится наш статус.
 
 
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Владелец кебабной из Волковыска лишился бизнеса из-за своей гражданской позиции: давление со стороны чиновников вынудило его эмигрировать в Германию.
 
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