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Утопающий в песке. Правда о заполярном поселке, который обступила пустыня

08.11.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Утопающий в песке. Правда о заполярном поселке, который обступила пустыня

Сегодня в Шойне постоянно живет около трехсот жителей. Всего в поселке 46 жилых домов, примерно двадцать построек поглотила пустыня. Дорог нет: с одной стороны море, с другой глухая тундра. По земле с материка можно добраться только зимой, в остальное время – только по воздуху.

Почему так много жителей покинуло поселок, считавшийся перспективным в советское время? Правда ли сами люди виновны в экологической катастрофе, которая привела к появлению самой северной пустыни мира?

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"Здесь могли бы снимать "Белое Солнце Пустыни" или "Кин-дза-дза!". Представьте песчаные дюны, которые внезапно покрывает снегом. Шойна – поселок за полярным кругом на...
 
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