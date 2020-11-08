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Утопающий в песке. Правда о заполярном поселке, который обступила пустыня
08.11.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сегодня в Шойне постоянно живет около трехсот жителей. Всего в поселке 46 жилых домов, примерно двадцать построек поглотила пустыня. Дорог нет: с одной стороны море, с другой глухая тундра. По земле с материка можно добраться только зимой, в остальное время – только по воздуху.
Почему так много жителей покинуло поселок, считавшийся перспективным в советское время? Правда ли сами люди виновны в экологической катастрофе, которая привела к появлению самой северной пустыни мира?
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"Здесь могли бы снимать "Белое Солнце Пустыни" или "Кин-дза-дза!". Представьте песчаные дюны, которые внезапно покрывает снегом. Шойна – поселок за полярным кругом на...
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