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В районе стелы собралось уже несколько тысяч участников Марша народовластия

08.11.2020 13:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Участники Марша народовластия собрались в районе стелы, на противоположной стороне — возле гостиницы «Планета». Они скандируют «Жыве Беларусь!».

В районе стелы собралось уже несколько тысяч участников Марша народовластия

По оценкам журналистов, сейчас здесь несколько тысяч человек.

Тем временем силовики пытаются помешать сбору участников марша. По информации очевидцев, на прилегающих улицах задерживают прохожих.

Точечные задержания наблюдались около Дворца спорта и здания «Технобанка» на проспекте Победителей, а также в районе улицы Немига, сообщает БелаПАН.

 

Фото @motolkohelp

 
 
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Участники Марша народовластия собрались в районе стелы, на противоположной стороне — возле гостиницы «Планета». Они скандируют «Жыве Беларусь!».
 
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