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В Минске опрокинулся автомобиль скорой помощи
Источник материала: Tut.by
Утром 8 ноября в Минске на пересечении улиц Нестерова и Герасименко произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля скорой помощи. К сожалению, получить оперативный комментарий в столичной Госавтоинспекции не удалось. Об обстоятельствах аварии и пострадавших ничего не известно.
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К сожалению, получить оперативный комментарий в столичной Госавтоинспекции не удалось. Об обстоятельствах аварии и пострадавших ничего не известно.
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