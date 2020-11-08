Необычно высокая концентрация спецтехники: что прямо сейчас происходит в Минске, где тысячи людей вышли на марш

Источник материала: KYKY

8 ноября в Минске с 12:00 проходит «Марш народовластия». Тысячи людей небольшими группами из разных районов города стекаются к стеле «Минск — город-герой». Параллельно с этим их задерживают.

Как и каждое воскресенье после президентских выборов, этим утром в столицу стянули спецтехнику. Жалобы на работу мобильного интернета стали поступать с 10:00 — это самая ранняя блокировка интернета с августа. Оператор А1 подтвердил, что пропускная способность снижена по требованию госорганов.

Перед началом акции Светлана Тихановская поддержала протестующих. «Режим не хочет давать нам право решать, что будет дальше с нашей страной. Но мы заслужили это право, и мы будем продолжать до самой победы. Поэтому я поддерживаю каждого, кто выйдет сегодня на марш. Помните: вы выходите на улицу своего города, своего государства. И каждый ваш шаг — это шаг к новой свободной Беларуси», — написала она в своем телеграм-канале.

В 11:10 «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрыли все станции третьей линии метро, а также станции «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Немига», «Фрунзенская». Поезда следуют здесь без остановки на данных станциях.

«Марш народовластия» отметился неожиданно высокой концентрцией спецтехники. Октябрьскую площадь и площадь Независимости оцепили, у гостиницы «Европа» образовался кордон силовиков со щитами. Чтобы не дать людям собраться, вооруженные силовики принялись задерживать их на проспекте Победителей. Однако, несмотря на это, тысячам людей удалось оказаться у стелы: они сформировали группу и заблокировали проезжую часть.

В минской милиции заявили, что в отделение доставили около десяти человек, а правозащитный центр «Весна» сообщил о как минимум 14 задержанных в Минске (по состоянию на 13:15).

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