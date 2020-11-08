ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Необычно высокая концентрация спецтехники: что прямо сейчас происходит в Минске, где тысячи людей вышли на марш

08.11.2020 13:55 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

8 ноября в Минске с 12:00 проходит «Марш народовластия». Тысячи людей небольшими группами из разных районов города стекаются к стеле «Минск — город-герой». Параллельно с этим их задерживают.

Как и каждое воскресенье после президентских выборов, этим утром в столицу стянули спецтехнику. Жалобы на работу мобильного интернета стали поступать с 10:00 — это самая ранняя блокировка интернета с августа. Оператор А1 подтвердил, что пропускная способность снижена по требованию госорганов. 

Перед началом акции Светлана Тихановская поддержала протестующих. «Режим не хочет давать нам право решать, что будет дальше с нашей страной. Но мы заслужили это право, и мы будем продолжать до самой победы. Поэтому я поддерживаю каждого, кто выйдет сегодня на марш. Помните: вы выходите на улицу своего города, своего государства. И каждый ваш шаг — это шаг к новой свободной Беларуси», — написала она в своем телеграм-канале.

В 11:10 «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрыли все станции третьей линии метро, а также станции «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Немига», «Фрунзенская». Поезда следуют здесь без остановки на данных станциях. 

«Марш народовластия» отметился неожиданно высокой концентрцией спецтехники. Октябрьскую площадь и площадь Независимости оцепили, у гостиницы «Европа» образовался кордон силовиков со щитами. Чтобы не дать людям собраться, вооруженные силовики принялись задерживать их на проспекте Победителей. Однако, несмотря на это, тысячам людей удалось оказаться у стелы: они сформировали группу и заблокировали проезжую часть.

В минской милиции заявили, что в отделение доставили около десяти человек, а правозащитный центр «Весна» сообщил о как минимум 14 задержанных в Минске (по состоянию на 13:15).

Подпишитесь на наш телеграм — там мы оперативно делимся самой важной информацией о происходящем в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 ноября в Минске с 12:00 проходит «Марш народовластия». Тысячи людей небольшими группами из разных районов города стекаются к стеле «Минск — город-герой»....
 
Новости дня
Новости разные
 
В районе стелы собралось уже несколько тысяч участников Марша народовластия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика