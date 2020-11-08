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Правозащитники: в Минске уже 31 человек задержан

08.11.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Силы безопасности не дают людям собираться и задерживают их. Первые отдельные задержания в Минске начались в полдень.

 Правозащитный центр «Весна» собрал имена 31 задержанного в Минске на «Марше народовластия», а также в других городах Беларуси. В минской милиции РИА Новости подтвердили задержание «около 10 человек» для расследования в связи с несанкционированными действиями.
 
Теги: Минск
 
 
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Силы безопасности не дают людям собираться и задерживают их. Первые отдельные задержания в Минске начались в полдень.
 
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