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Правозащитники: в Минске уже 31 человек задержан
Источник материала: Партизан
Силы безопасности не дают людям собираться и задерживают их. Первые отдельные задержания в Минске начались в полдень.
Правозащитный центр «Весна» собрал имена 31 задержанного в Минске на «Марше народовластия», а также в других городах Беларуси. В минской милиции РИА Новости подтвердили задержание «около 10 человек» для расследования в связи с несанкционированными действиями.
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Силы безопасности не дают людям собираться и задерживают их. Первые отдельные задержания в Минске начались в полдень.
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