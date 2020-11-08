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Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в понедельник

08.11.2020 14:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя - Sputnik. Существенных осадков в понедельник, 9 ноября, в Беларуси не прогнозируется, сообщили в Белгидромете.

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На большей части республики ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха пока что сохраняет плюсовые значения, заморозков также не прогнозируется. 

Холоднее всего в первый день рабочей недели будет  Витебске, где днем воздух прогреется всего до +3...+5°С, в Гродно, Минске и Могилеве будет +5...+7°С. Теплее всего - в южной части страны, в Бресте и Гомеле, где столбики термометра поднимутся до +7...+9°С.

Вероятность осадков в целом по республике не превышает, по оценкам синоптиков, 5-10%.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Температура воздуха пока что сохраняет плюсовые значения, заморозков также не прогнозируется. 
 
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