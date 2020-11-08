|
Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в понедельник
08.11.2020 14:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя - Sputnik. Существенных осадков в понедельник, 9 ноября, в Беларуси не прогнозируется, сообщили в Белгидромете.
На большей части республики ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха пока что сохраняет плюсовые значения, заморозков также не прогнозируется.
Холоднее всего в первый день рабочей недели будет Витебске, где днем воздух прогреется всего до +3...+5°С, в Гродно, Минске и Могилеве будет +5...+7°С. Теплее всего - в южной части страны, в Бресте и Гомеле, где столбики термометра поднимутся до +7...+9°С.
Вероятность осадков в целом по республике не превышает, по оценкам синоптиков, 5-10%.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температура воздуха пока что сохраняет плюсовые значения, заморозков также не прогнозируется.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)