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Не менее 60 человек задержаны сегодня на акциях протеста
Источник материала: Навiны
Не менее 60 человек были задержаны 8 ноября в Беларуси за участие в акциях протеста.
По данным
Больше чем за два часа до начала акции в Минске отключили мобильный интернет. Также закрыты девять станций метро, в том числе все станции третьей линии, которая была запущена 7 ноября.
Фото TUT.by
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Не менее 60 человек были задержаны 8 ноября в Беларуси за участие в акциях протеста.
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