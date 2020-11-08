Не менее 60 человек задержаны сегодня на акциях протеста

Не менее 60 человек были задержаны 8 ноября в Беларуси за участие в акциях протеста.





По данным spring96.org , больше всего задержаны в Минске, где сегодня проходит Марш народовластия . Также единичные задержания производились в Барановичах, Гомеле, Ляховичах

Больше чем за два часа до начала акции в Минске отключили мобильный интернет. Также закрыты девять станций метро, в том числе все станции третьей линии, которая была запущена 7 ноября.

Фото TUT.by