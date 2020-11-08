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Не менее 60 человек задержаны сегодня на акциях протеста

08.11.2020 14:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Не менее 60 человек были задержаны 8 ноября в Беларуси за участие в акциях протеста.

Не менее 60 человек задержаны сегодня на акциях протеста

По данным spring96.org, больше всего задержаны в Минске, где сегодня проходит Марш народовластия. Также единичные задержания производились в Барановичах, Гомеле, Ляховичах

Больше чем за два часа до начала акции в Минске отключили мобильный интернет. Также закрыты девять станций метро, в том числе все станции третьей линии, которая была запущена 7 ноября.

 

Фото TUT.by

 
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Не менее 60 человек были задержаны 8 ноября в Беларуси за участие в акциях протеста.
 
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