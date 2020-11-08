Участников марша разогнали у стелы, колонна движется к Немиге

Участников воскресного Марша народовластия разогнали возле стелы, но они пытаются собраться в других местах.





Несколько сотен человек собралось на перекрестке улиц Кальварийской и Тимирязева. Это те демонстранты, которые добрались сюда с улицы Машерова.

Силовики перекрыли автозаками и колючей проволокой проезд по улице Мельникайте, не дают людям перейти на сторону гостиницы «Юбилейной».

На перекрестке проспекта Победителей с Мельникайте задержали троих человек. Еще нескольких посадили в автозак возле гостиницы «Юбилейная».

Участок между от гостиницами «Планета» и «Юбилейная» зачищен от демонстрантов.

Тем временем колонна демонстрантов — несколько тысяч человек — движется от перекрестка улиц Машерова и Сторожевской. Дойдя до пересечения с улицей Богдановича, она повернула в сторону Немиги.

Силовики блокируют проход демонстрантов на улицу Немига. Там сейчас большая концентрация спецтехники и бойцов ОМОН.

Фото @motolkohelp