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На проспекте Победителей разгоняют участников Марша народовластия

08.11.2020 14:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Несколько тысяч участников Марша народовластия вышли на проезжую часть проспекта Победителей и направились в сторону Дворца независимости.

Со стелы безостановочно по-русски и по-белорусски звучат предупреждение о несанкционированном мероприятии.

Прибыло большое количество силовиков. Начались задержания в районе гостиниц «Планета» и «Юбилейная». С улицы Мельникайте идут силовики, стучат в щиты, они перекрыли путь отхода демонстрантов. 

На проспекте Победителей разгоняют участников Марша народовластия

Около Дворца спорта через весь проспект Победителей выстроился кордон силовиков.

Люди рассредоточены: часть их находится на улице Машерова, часть — на проспекте Победителей, между двумя гостиницами. Людей на Машерова зажали с двух сторон, пытаются разогнать колонну, сообщает БелаПАН.

 
 
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Несколько тысяч участников Марша народовластия вышли на проезжую часть проспекта Победителей и направились в сторону Дворца независимости. Со стелы...
 
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