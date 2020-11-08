В Беларуси открыт сезон охоты на пушных зверей

Охотники могут охотиться на зайца-беляка, зайца-русака, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру и хорька лесного.





В светлое время суток разрешается охота на зайца-русака и зайца-беляка как ружейным, так и безружейным способами. При этом охотиться из ружья можно из засады, с подхода, загоном. Можно применять гладкоствольное охотничье оружие с патронами, дробью. Разрешено охотиться с использованием собак всех пород.













Охотиться на другие виды пушных животных разрешено днем с подхода, в том числе с охотничьими собаками всех пород, кроме гончих и борзых. Применять можно гладкоствольные охотничьи ружья с использованием патронов, снаряженных дробью, нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм. При безружейной охоте разрешено применять капканы и ловушки (кроме петель).





Также в ноябре охотникам разрешено добывать кабана, волка, лисицу, ворону серую, сороку, енотовидную собаку, баклана, цаплю серую и цаплю белую большую, водоплавающую и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана, рябчика, куропатку серую, бобра, выдру. Продолжается сезон загонной охоты на копытных животных.





Охотясь на пушнину с применением гладкоствольного оружия, добытчикам запрещено иметь при себе патроны, снаряженные картечью и пулями. За их ношение предусмотрен штраф до 15 базовых величин, а при повторном нарушении этой требования грозит лишение права на охоту.



