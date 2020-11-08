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Алексей Романов ― пианист без кистей рук, который покорил мир
08.11.2020 15:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В 2015-м Алексею подарили синтезатор, а на следующий год он уже выступал перед пятитысячной аудиторией в Финляндии. Но все могло сложиться по-другому, если бы не Луиза Левачкова, создательницах фонда "Солнечный круг", которая забрала Лешу из детдома.
Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "Подвиги" рассказывают историю Алексея Романова — талантливого пианиста, который родился без кистей рук.
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Пианист-самоучка, за которого не решались браться педагоги, дает концерты по всему миру и пишет музыку. Алексей Романов из Зеленодольска родился без кистей рук,...
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