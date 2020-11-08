Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя - Sputnik. Дорожные работы будут проводиться в пункте пропуска "Бенякони", сопредельный пункт в Литве - Шальчининкай, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

В ведомстве уточнили, что работы проводятся в рамках совершенствования дорожной инфраструктуры и их планируется завершить до 31 декабря текущего года.

"Из-за работ временно изменена схема организации дорожного движения, что может отразиться на скорости передвижения грузовиков", – предупредили в комитете.

При пересечении границы в этом пункте пропуска необходимо руководствоваться временной схемой организации дорожного движения, добавили в ГПК.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Отметим, что ситуация на литовском направлении и без того достаточно сложная : там регулярно образовываются очереди, хотя до этого пункт пропуска "Бенякони" был одним из наименее проблемных.