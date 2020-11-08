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ГПК предупреждает о возможных проблемах в пункте пропуска "Бенякони"
08.11.2020 15:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя - Sputnik. Дорожные работы будут проводиться в пункте пропуска "Бенякони", сопредельный пункт в Литве - Шальчининкай, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
В ведомстве уточнили, что работы проводятся в рамках совершенствования дорожной инфраструктуры и их планируется завершить до 31 декабря текущего года.
"Из-за работ временно изменена схема организации дорожного движения, что может отразиться на скорости передвижения грузовиков", – предупредили в комитете.
При пересечении границы в этом пункте пропуска необходимо руководствоваться временной схемой организации дорожного движения, добавили в ГПК.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.
Отметим, что ситуация на литовском направлении и без того
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Дорожные работы проводятся в рамках совершенствования дорожной инфраструктуры и их планируется завершить до 31 декабря текущего года.
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