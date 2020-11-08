Источник материала: Ежедневник

Азербайджан вернул Шуши — стратегически и исторически важный город в Нагорном Карабахе, заявил Алиев. В Минобороны Армении опровергли эту информацию, заявив, что бои продолжаются.

Азербайджанские военные взяли под контроль город Шуши (Шуша) в Нагорном Карабахе. Об этом в обращении к нации заявил президент республики Ильхам Алиев, сообщается на странице Минобороны страны в Facebook.



«С большой гордостью заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! <...>. Шуша, находившаяся под оккупацией 28,5 лет, была освобождена», — заявил Алиев.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Алиев заявил о взятии второго по величине города в Нагорном Карабахе Азербайджан вернул Шуши — стратегически и исторически важный город в Нагорном Карабахе, заявил Алиев. В Минобороны Армении опровергли эту информацию, заявив, что...

В связи с этим президент напомнил о своих словах о том, что у конфликта Азербайджана и Армении есть «военные решения». «Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Я много раз говорил, что, несмотря на все заявления, у этого конфликта есть военные решения <...>, и сегодня мы доказали это», — сказал он.Алиев отметил, что «почти 30 лет бессмысленных переговоров не привели» ни к какому результату, и древние исторические земли Азербайджана все это время «были оккупированы». Ведя переговоры, Армения, по словам президента, «просто хотела выиграть время и закрепить статус-кво».По словам Алиева, если переговоры и впредь окажутся «неэффективными» и если Армения не выполнит требование Азербайджана и не освободит территории, у Баку «не будет выбора» и он продолжит бои в регионе, сообщает