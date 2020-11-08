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Задержаны известные белорусские спортсмены Андрей Кравченко и Иван Ганин

08.11.2020 15:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске были задержаны известные белорусские спортсмены — серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин.


Андрей Кравченко. Фото: Reuters

Иван Ганин

По нашим данным, люди в черном просто достали спортсменов из машин на стоянке недалеко от Национальной школы красоты. На момент публикации местонахождение Кравченко и Ганина неизвестно.

Как сообщает Свободное объединение спортсменов, «по свидетельствам очевидцев, задержание происходило жестко и сопровождалось криками „хочешь как на Украине?“, „а что ты, ####, себе думал?“ Руки спортсменам сразу затянули строительными стяжками».

Отметим, что задержанные спортсмены неоднократно высказывали свое мнение о ситуации в стране после выборов и выступали против насилия.

 
Теги: Минск
 
 
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