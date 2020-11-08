Задержаны известные белорусские спортсмены Андрей Кравченко и Иван Ганин

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске были задержаны известные белорусские спортсмены — серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин.



Андрей Кравченко. Фото: Reuters



Иван Ганин

По нашим данным, люди в черном просто достали спортсменов из машин на стоянке недалеко от Национальной школы красоты. На момент публикации местонахождение Кравченко и Ганина неизвестно.

Как сообщает Свободное объединение спортсменов, «по свидетельствам очевидцев, задержание происходило жестко и сопровождалось криками „хочешь как на Украине?“, „а что ты, ####, себе думал?“ Руки спортсменам сразу затянули строительными стяжками».

Отметим, что задержанные спортсмены неоднократно высказывали свое мнение о ситуации в стране после выборов и выступали против насилия.