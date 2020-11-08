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Задержаны известные белорусские спортсмены Андрей Кравченко и Иван Ганин
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Минске были задержаны известные белорусские спортсмены — серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин.
По нашим данным, люди в черном просто достали спортсменов из машин на стоянке недалеко от Национальной школы красоты. На момент публикации местонахождение Кравченко и Ганина неизвестно.
Как
Отметим, что задержанные спортсмены неоднократно высказывали свое мнение о ситуации в стране после выборов и выступали против насилия.
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Спортсменов просто вытянули из машины.
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