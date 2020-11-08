«Энергетик-БГУ» разгромил «Белшину». «Шинники» имеют только математические шансы на стыковые матчи

Источник материала: Tut.by

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8 ноября завершается 28-й тур чемпионата Беларуси по футболу . В Бобруйске «Белшина» крупно проиграла «Энергетику-БГУ» и за два тура до финиша имеет только математические шансы на стыковые игры за право сохранить прописку в Высшей лиге.

Вчера «золотая» интрига в турнире сохранилась, БАТЭ упустил победу над «Шахтером» в Солигорске. Борисовчане открыли счет в первом тайме, но «горняки» отыгрались во втором, реализовав пенальти.

Фан-сектор БАТЭ скандировал «Жыве Беларусь!», а стадион ответил им словами «Верым, можам, пераможам!».

В Смолевичах «Неман» уверенно обыграл местный клуб, который еще ранее покинул элиту. Гродненцы поднимаются на третье место.

В Бресте «Торпедо-БелАЗ» на последней секунде вырвало победу у действующего чемпиона. Главного тренера «Динамо» удалили с поля. «Автозаводцы» по очкам догоняют «Неман».

«Ислочь» проиграла «Минску» и практически потеряла шансы подняться на четвертое место, дающее право сыграть в Европе.

В нынешнем сезоне будет установлен антирекорд по среднему набору очков за игру среди всех победителей чемпионатов, подметил «Белорусский футбол» .

На данный момент антирекорд принадлежит БАТЭ. В 2006 году «желто-синие» в среднем набирали 2,076 балла за игру.

Если брать нынешний сезон, то БАТЭ может набрать максимум 62 очка. При таком раскладе средний набор очков составит 2,066 за игру. Но этого уже не случится, так как борисовчане потеряли очки в Солигорске.

8 ноября тур завершится двумя встречами:

«Белшина» — «Энергетик-БГУ» — 1:5

Бобруйск. 8 ноября. Стадион «Спартак».

Судьи: П. Коронец, В. Фомин, А. Вашкевич.

«Белшина»: Харитонович — Сазонович, Ковалевский (Бутаков, 76), Левицкий, Рекиш, Кучинский (Нечаев, 56), Ковель (к), Бордуков, Кирисов, Одеоибо, Соланович (Глебко, 61).

«Энергетик-БГУ»: Лесько — Носко (к), Иминов (Совпель, 55), Башилов, Мирошников, Гирс, Бакич (Умаров, 71), Сокол, Юдчиц, Свирепа, Мусаханян (Рылач, 86).

Голы: 0:1 — Бакич (18). 0:2 — Мусаханян (34). 0:3 — Юдчиц (47). 0:4 — Мусаханян (83). 1:4 — Рекиш (87).

Предупреждения: Рекиш (27), Ковалевский (29), Глебко (86); Носко (23).

«Белшина» предприняла отчаянную попытку заработать три балла, чтобы окончательно не потерять шансы на вылет из элиты. Но «студенты» не дали им это сделать, разгромив аутсайдера на их же поле.

«Шинники» еще имеют математические шансы на стыковые матчи, но они стремятся к нулю. Напомним, что сейчас у клуба 21 очко, а в 2016 году команда покинула элиту, имея 25 баллов.

«Славия» — «Динамо-Минск» — 0:0

Матч начался.





Ниже список игр лидеров, которым предстоит сыграть в оставшихся турах.

БАТЭ сыграет с «Белшиной» дома и столичным «Динамо» в Минске.

«Шахтер» сыграет в Бресте против «Руха» и завершит турнир домашней игрой против «Минска».

«Неман» в Гродно сыграет со «Слуцком» и завершит чемпионат в Бресте сражением против местного «Динамо».

«Торпедо-БелАЗ» в Жодино сыграет против «Ислочи» и завершит марафон в Витебске.

Брестское «Динамо» погостит в Городее и завершит турнир домашней битвой против «Немана».

Минское «Динамо» сыграет в Молодечно с «Энергетиком-БГУ», а завершит чемпионат домашним матчем против БАТЭ.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 28 54 «Шахтер» 28 53 «Неман» 28 50 «Торпедо-БелАЗ» 28 50 «Динамо» (Брест) 28 48 «Динамо» (Минск) 27 45 «Ислочь» 28 44 «Рух» 28 41 «Энергетик-БГУ» 28 38 ФК «Минск» 28 37 «Витебск» 28 35 «Славия» 27 32 ФК «Городея» 28 30 ФК «Слуцк» 28 27 «Белшина» 28 21 ФК «Смолевичи» 28 14

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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