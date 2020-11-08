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В Минске задержали известных спортсменов: легкоатлета Андрея Кравченко и кикбоксера Ивана Ганина

08.11.2020 15:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Минск задержали легкоатлета Андрея Кравченко и кикбоксера Ивана Ганина, сообщает Belarusian Sport Solidarity Foundation. По свидетельствам очевидцев, задержание происходило жестко, а руки спортсменам затянули стяжками. 

На данный момент местонахождение Кравченко и Ганина неизвестно.

В Минске задержали известных спортсменов: легкоатлета Андрея Кравченко и кикбоксера Ивана Ганина
В Минске задержали известных спортсменов: легкоатлета Андрея Кравченко и кикбоксера Ивана Ганина

 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минск задержали легкоатлета Андрея Кравченко и кикбоксера Ивана Ганина, сообщает Belarusian Sport Solidarity Foundation. По свидетельствам очевидцев, задержание...
 
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