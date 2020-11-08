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В Минске задержали известных спортсменов: легкоатлета Андрея Кравченко и кикбоксера Ивана Ганина
Источник материала: Onliner
Сегодня в Минск задержали легкоатлета Андрея Кравченко и кикбоксера Ивана Ганина,
На данный момент местонахождение Кравченко и Ганина неизвестно.
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Сегодня в Минск задержали легкоатлета Андрея Кравченко и кикбоксера Ивана Ганина, сообщает Belarusian Sport Solidarity Foundation. По свидетельствам очевидцев, задержание...
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