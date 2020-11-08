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Беларусбанк ввёл изменения по выдаче кредитов на жильё по 240-му указу
Источник материала: Партизан
Напомним, с 15 октября он возобновил приём новых заявок на выдачу кредитов, а также на увеличение размера уже выданных кредитных линий по 240-му указу.
Тогда речь шла о кредитах на объекты жилищного строительства, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2020 году. С 6 ноября кредиты будут выдавать и «по переходящим (задельным) жилым домам», которые намерены ввести в 2021 году, сообщается на сайте банка.
Условия кредитования строительства жилья с субсидированием по 240-му указу остались прежними: ставка рефинансирования плюс 3 процентных пункта, то есть 10,75%.
Беларусбанк приостановил приём новых заявок на кредиты на жильё с использованием субсидий по указу № 240 в сентябре,
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Напомним, с 15 октября он возобновил приём новых заявок на выдачу кредитов, а также на увеличение размера уже выданных кредитных линий по 240-му указу.
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