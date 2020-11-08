ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусбанк ввёл изменения по выдаче кредитов на жильё по 240-му указу

08.11.2020 15:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Напомним, с 15 октября он возобновил приём новых заявок на выдачу кредитов, а также на увеличение размера уже выданных кредитных линий по 240-му указу.

Тогда речь шла о кредитах на объекты жилищного строительства, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2020 году. С 6 ноября кредиты будут выдавать и «по переходящим (задельным) жилым домам», которые намерены ввести в 2021 году, сообщается на сайте банка.

Условия кредитования строительства жилья с субсидированием по 240-му указу остались прежними: ставка рефинансирования плюс 3 процентных пункта, то есть 10,75%.

Беларусбанк приостановил приём новых заявок на кредиты на жильё с использованием субсидий по указу № 240 в сентябре, пишет kurjer.info
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, с 15 октября он возобновил приём новых заявок на выдачу кредитов, а также на увеличение размера уже выданных кредитных линий по 240-му указу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Золотистого шакала впервые заметили в Налибокской пуще – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.11.2020
Mir24.TV Belarus
08.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика