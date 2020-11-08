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Сегодня были задержаны российские журналисты - их отпустили из РУВД без суда

08.11.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Корреспондентов информационных агентств ТАСС и МИА "Россия сегодня" Юрия Шамшура и Татьяну Ильясову доставили в РУВД для проверки документов,

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в воскресенье.
 
 
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Корреспондентов информационных агентств ТАСС и МИА "Россия сегодня" Юрия Шамшура и Татьяну Ильясову доставили в РУВД для проверки документов,
 
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