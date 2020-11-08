Золотистого шакала впервые заметили в Налибокской пуще – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Животное попало на видео фотоловушки в пятницу 6 ноября в районе деревни Кухня. Это первая регистрация данного вида на территории Налибокской пущи.

Официально золотистый шакал был внесен в официальный список млекопитающих Беларуси в 2018 году – тогда зверь был добыт на охоте в Кобринском районе.