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Золотистого шакала впервые заметили в Налибокской пуще – видео
08.11.2020 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Животное попало на видео фотоловушки в пятницу 6 ноября в районе деревни Кухня. Это первая регистрация данного вида на территории Налибокской пущи.
Официально золотистый шакал
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Золотистый шакал был впервые замечен зоологами в Налибокской пуще. Смотрите на видео кадры, снятые в лесу.
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