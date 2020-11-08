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Журналистка Елена Шабуня задержана в Витебске

08.11.2020 16:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Витебске задержана журналистка Елена Шабуня, сообщает «Белсат».

Журналистка Елена Шабуня задержана в Витебске

Журналистка, сотрудничающая с телеканалом, была задержана вместе с Татьяной Северинец. Они шли по улице Ленина. Силовики в форме преградили женщинам дорогу, посадили в машину и увезли.

По состоянию на 15:40, число задержанных в Беларуси в ходе воскресной акции сторонников перемен возросло до 228 человек, сообщают правозащитники.

Больше всего задержанных в Минске, также задержания проводились в Бобруйске, Витебске, Жлобине, Гомеле, Ляховичах.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Витебске задержана журналистка Елена Шабуня, сообщает «Белсат».
 
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