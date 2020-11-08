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На улице Мельникайте скорая помощь увезла человека. Очевидцы сообщают о выстрелах

08.11.2020 16:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На улице Мельникайте в Минске произошло ЧП. На видео, которое читатель прислал порталу TUT.by, можно наблюдать, как силовики стоят возле человека, лежащего на земле. Рядом — три машины скорой помощи.

На улице Мельникайте скорая помощь увезла человека. Очевидцы сообщают о выстрелах

Приславший видео сообщает, что перед этим были слышны выстрелы. «Потом мы увидели человека на земле и военных вокруг него, пытаются прикладывать пакеты, возможно, лед», — написал читатель.

Вскоре человека положили на носилки увезли на скорой помощи.

 
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На улице Мельникайте в Минске произошло ЧП. На видео, которое читатель прислал порталу TUT.by, можно наблюдать, как силовики стоят возле человека, лежащего на земле....
 
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