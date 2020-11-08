На улице Мельникайте скорая помощь увезла человека. Очевидцы сообщают о выстрелах

На улице Мельникайте в Минске произошло ЧП. На видео, которое читатель прислал порталу TUT.by, можно наблюдать, как силовики стоят возле человека, лежащего на земле. Рядом — три машины скорой помощи.





Приславший видео сообщает, что перед этим были слышны выстрелы. «Потом мы увидели человека на земле и военных вокруг него, пытаются прикладывать пакеты, возможно, лед», — написал читатель.

Вскоре человека положили на носилки увезли на скорой помощи.