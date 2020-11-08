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На улице Мельникайте скорая помощь увезла человека. Очевидцы сообщают о выстрелах
Источник материала: Навiны
На улице Мельникайте в Минске произошло ЧП. На видео, которое читатель прислал порталу TUT.by, можно наблюдать, как силовики стоят возле человека, лежащего на земле. Рядом — три машины скорой помощи.
Приславший видео сообщает, что перед этим были слышны выстрелы. «Потом мы увидели человека на земле и военных вокруг него, пытаются прикладывать пакеты, возможно, лед», — написал читатель.
Вскоре человека положили на носилки увезли на скорой помощи.
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На улице Мельникайте в Минске произошло ЧП. На видео, которое читатель прислал порталу TUT.by, можно наблюдать, как силовики стоят возле человека, лежащего на земле....
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