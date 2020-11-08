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Фотофакт. Силовики используют бчб-флаг вместо коврика для ног

08.11.2020 16:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Силовики используют бело-красно-белый флаг, изъятый у одного из задержанных, вместо коврика для ног.

Фотофакт. Силовики используют бчб-флаг вместо коврика для ног

Флаг лежит на нижней ступеньке автобуса, который используется для перевозки живой силы и задержанных. Все, входящие в автобус, вынуждены на него наступать.

Лукашенко называет исторический бело-красно-белый флаг фашистским символом, хотя в 1994 году вступал в должность президента и приносил клятву народу именно под этим флагом.

 

 
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Силовики используют бело-красно-белый флаг, изъятый у одного из задержанных, вместо коврика для ног.
 
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