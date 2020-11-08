В Минске и других городах Беларуси проходит марш Народовластия

Источник материала: Ежедневник

Как в прошлые выходные, неизвестные в балаклавах действовали в отношении протестующих максимально жестко и по всем направлениям. Право защитники сообщают о сотнях задержанных.

Колоны мирных протестующих граждан несколько раз формировались в разных местах столицы, но каждый раз их разгоняли экипированные люди в балаклавах. Как обычно не обошлось без избиений, стрельбы и задержаний.





Как сообщает портал tut.by сегодня задержаны известные белорусские спортсмены — серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин.

На пересечении Машерова и Независимости силовики разогнали колонну, в которой была в том числе Нина Багинская. Часть людей задержали. Нину Багинскую люди в балаклавах не трогали, сообщают читатели.

Граждане не согласные терпеть нынешнюю власть и творящийся произвол собрались возле Немиги, ТЦ «Рига», шли по Багдановича возле оперного театра.

Акции прошли также в Гомеле, Ляховичах, Витебске, Барановичах, а также в других городах, и везде неизвестные в балаклавах действовали решительно и брутально.

В Витебске сегодня протестующие не собрались, как планировали, на площади Победы. Однако не обошлось без задержаний. На улице Ленина милиция задержала журналистку Белсата Алену Шабуню и активистку Татьяну Северинец — мать политика Павла Северинца.

По всему похоже, что новый министр внутренних дел старается отличиться и понравиться Александру Лукашенко, который уже неоднократно требовал навести «порядок» в Минске. Но учитывая последние новости с «западного фронта», не вызывает сомнения, что оценку действиям нынешнего министра рано или поздно будет давать не только Александр Лукашенко.