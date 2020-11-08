Дзюбу исключили из состава сборной России после появления в Сети его интимного видео

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что капитан национальной команды Артем Дзюба исключен из состава сборной на ноябрьские матчи. Это произошло после появления в интернете интимного видео с его участием. Слова Черчесова приводятся в Telegram-канале сборной России, пишет РБК.



Reuters

«Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию», — заявил Черчесов.

Накануне в Telegram-каналах и в Twitter появилось интимное видео, на котором предположительно запечатлен Дзюба. Пока ни сам игрок, ни представители «Зенита» не прокомментировали запись.

Ранее 32-летний Дзюба был включен в список футболистов, вызванных в национальную команду для подготовки к товарищескому матчу с Молдавией (12 ноября), а также к поединкам Лиги наций против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). За сборную России форвард провел 47 матчей и забил 26 мячей. Он играет за национальную команду с 2011 года.