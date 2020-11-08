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Правозащитники: сегодня в Минске задержали более 300 человек
Источник материала: Onliner
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Напомним, сегодня в Минске проходила очередная воскресная акция протеста. Точечные задержания начались уже около 12 часов утра.
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По информации не зарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Вясна», сегодня в Минске было задержано более 300 человек. Столько фамилий значится в...
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