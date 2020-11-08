Правозащитники: сегодня в Минске задержали более 300 человек

Источник материала: Onliner

По информации не зарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Вясна», сегодня в Минске было задержано более 300 человек. Столько фамилий значится в списках правозащитников.





Напомним, сегодня в Минске проходила очередная воскресная акция протеста. Точечные задержания начались уже около 12 часов утра.