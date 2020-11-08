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Автопробег с аэродрома «Липки». Как это было

08.11.2020 16:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

А пока все новостные ленты пестрят новостями о протестах и задержаниях, на аэродроме «Липки» живут своей жизнью. 8 ноября в 12:00 там стартовал республиканский автопробег Минск — МКАД. Наша фотограф Анна Иванова съездила посмотреть, как все это проходило, и делится снимками. 

Автопробег с аэродрома «Липки». Как это было

Автопробег с аэродрома «Липки». Как это было

Автопробег с аэродрома «Липки». Как это было

Автопробег с аэродрома «Липки». Как это было

Автопробег с аэродрома «Липки». Как это было








Автопробег с аэродрома «Липки». Как это было

Автопробег с аэродрома «Липки». Как это было

Автопробег с аэродрома «Липки». Как это было













 
Теги: Новости, Минск
 
 
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А пока все новостные ленты пестрят новостями о протестах и задержаниях, на аэродроме «Липки» живут своей жизнью. 8 ноября в 12:00 там стартовал республиканский...
 
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