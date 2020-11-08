Автопробег с аэродрома «Липки». Как это было

Источник материала: Onliner

А пока все новостные ленты пестрят новостями о протестах и задержаниях, на аэродроме «Липки» живут своей жизнью. 8 ноября в 12:00 там стартовал республиканский автопробег Минск — МКАД. Наша фотограф Анна Иванова съездила посмотреть, как все это проходило, и делится снимками.









































































