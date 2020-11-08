ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Это начало: жена Трампа задумалась о разводе после результатов выборов в США

08.11.2020 16:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Жена действующего президента США Дональда Трампа Мелания собралась развестись с политиком после оглашения результатов выборов в США, пишет Daily Mail.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Журналисты, ссылаясь на бывшую помощницу семьи Омаросу Маниголт-Ньюман, утверждают, что Мелания давно задумывалась о разводе и ждала, пока американский лидер покинет свой пост. «Если бы Мелания смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находился у власти, он нашел бы способ ее наказать», — поделилась женщина.

Другая помощница, Стефани Волкофф, в свою очередь, рассказала, что все 15 лет их брака фактически были «сделкой» и супруги даже спали в отдельных комнатах Белого дома.

В то же время Мелания Трамп всегда утверждала, что у них с Дональдом прекрасные отношения. Однако американские журналисты предполагают, что такие заявления она была вынуждена делать из-за составленного брачного договора.

Издание также сообщило, что Мелания Трамп ранее вела переговоры о постбрачном соглашении, чтобы впоследствии их ребенку досталась положенная доля наследства отца.

7 ноября стали известны результаты выборов в США. Демократ Джо Байден, набравший 290 при необходимых 270 голосов выборщиков, которые обеспечили тем самым ему победу, провозгласил себя избранным президентом. Он станет 46-м президентом США. В конце ноября ему исполнится 78 лет, он будет самым пожилым американским лидером, пишет Лента.ру.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жена действующего президента США Дональда Трампа Мелания собралась развестись с политиком после оглашения результатов выборов в США, пишет Daily Mail.
 
Новости дня
Новости разные
 
Автопробег с аэродрома «Липки». Как это было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика