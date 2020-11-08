Посмотрите, на это беззаконие. Накажет ли новый министр служивого, который перешел границы разумного?





А подскочивший к нему мужчина в форме очень похож на неадекватного. Иначе зачем он без причины бьет ногой смиренного протестанта?

Интересно, «слабовиков» перед запуском на минские улицы осматривает врач или хотя бы психолог? А надо бы.