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Посмотрите, на это беззаконие. Накажет ли новый министр служивого, который перешел границы разумного?
Источник материала: Партизан
Минчанин поделился кадрами задержания человека, который не сопротивлялся.
А подскочивший к нему мужчина в форме очень похож на неадекватного. Иначе зачем он без причины бьет ногой смиренного протестанта?
Интересно, «слабовиков» перед запуском на минские улицы осматривает врач или хотя бы психолог? А надо бы.
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Посмотрите, на это беззаконие. Накажет ли новый министр служивого, который перешел границы разумного?
Минчанин поделился кадрами задержания человека, который не сопротивлялся.
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