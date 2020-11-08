СМИ назвали кандидатов в администрацию Байдена

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уже определяется с составом своей администрации. Об этом сообщает Politiko.

Так, возглавить Пентагон может бывший заместитель министра обороны по политическим делам Мишель Флорной, а минфин – бывшая соперница Байдена на праймериз демократов Элизабет Уоррен или член совета управляющих Федерального резерва США Лаэль Брейнард.





Другой соперник Байдена на праймериз, Берни Сандерс, может стать кандидатом на пост министра труда.

Кроме того, также выдвигавший в президенты от демократов бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич может претендовать на пост министра по делам ветеранов или постпреда США при ООН.

Новым государственным секретарем США может стать бывший помощник по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы Сьюзан Райс. Также на эту должность могут претендовать экс-заместитель госсекретаря Энтони Блинкен, сенаторы-демократы Крис Кунс и Крис Мерфи, а также экс-заместитель госсекретаря Уильям Бернс.

При этом министром юстиции Байден может назначить сенатора-демократа Дага Джонса, а министром энергетики – физика-ядерщика Эрнеста Мониса, который занимал этот пост во время президентства Барака Обамы.

Напомним, в ночь на 8 ноября Джо Байден объявил о своей победе на выборах. Он назвал приоритеты своей политики – борьба с COVID-19, экономика, климат и противостояние расизму, пишет telegraf.by

В свою очередь Дональд Трамп выпустил официальное заявление, в котором говорится, что он не признает победы на выборах Байдена и «не успокоится, пока американцы не получат честного подсчета голосов, которого они заслуживают».





