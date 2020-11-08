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Автопробег «За единую Беларусь» стартовал на минском аэродроме

08.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел автопробег «За единую Беларусь». В этот раз традиционная акция собрала больше тысячи участников со всей страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

На минском аэродроме «Липки» непривычная обстановка. Авиатехника в воздухе, а на земле больше тысячи машин. Парковались даже на взлетной полосе. Участники автопробега приехали со всей страны вопреки расстоянию и прохладной погоде.

«Это самое крутое и полезное времяпрепровождение. Потому что эмоции – люди песни поют, это все заряжает. Мы всегда ждем выходных, чтобы собраться вместе», – рассказала участница автопробега Виктория Любомирова.

Под звуки патриотической музыки солдаты варили кашу на полевой кухне. Угощали всех бесплатно. Как говорится, организаторы приготовили и хлеб, и зрелища. Многие в акции участвуют не впервые, некоторые ездят семьями. Шутят: это стало уже почти традицией.

«Мы решили показать, что нас много. И к нам все больше и больше присоединяется людей. У нас все хорошо, и в стране нашей огромные перспективы», – сказал автомобилист Виктор Петренко.

Отличительный признак этого автопробега – государственный флаг на каждом автомобиле. Государственной символикой украсила машину и Юлия Тивончик. Женщина рада, что так много единомышленников собралось в одном месте.

«Нам приятно, что есть люди, которые понимают политику нашего государства, что они за спокойствие и мир, и за нашего президента», – поделилась Юлия.

Участники республиканского автопробега каждый раз прокладывают новые маршруты. За два месяца проехали тысячи километров, побывали во всех областях страны. В этот раз многокилометровая колонна проехала по Минской кольцевой автодороге.



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Теги: Минск
 
 
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Патриотическая акция собрала больше тысячи участников со всей страны.
 
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