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Сучка крашена! Фразы из "Любовь и голуби", которые смешат нас до сих пор

08.11.2020 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Сучка крашена! Фразы из "Любовь и голуби", которые смешат нас до сих пор

А вот выражения "кака така любовь" на самом деле в фильме нет: это результат ошибочной работы памяти. Вспоминаем цитаты из картины Меньшова, которые актуальны и спустя 35 лет с момента выхода комедии на экраны.

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"Сучка крашена" сейчас говорят и те, кто никогда не смотрел (зря, конечно) "Любовь и голуби". А вы знали, что поговорка "Ёшкин кот" - тоже оттуда?
 
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