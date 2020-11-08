|
Сучка крашена! Фразы из "Любовь и голуби", которые смешат нас до сих пор
08.11.2020 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
А вот выражения "кака така любовь" на самом деле в фильме нет: это результат ошибочной работы памяти. Вспоминаем цитаты из картины Меньшова, которые актуальны и спустя 35 лет с момента выхода комедии на экраны.
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Сучка крашена" сейчас говорят и те, кто никогда не смотрел (зря, конечно) "Любовь и голуби". А вы знали, что поговорка "Ёшкин кот" - тоже оттуда?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)