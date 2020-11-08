К 2030 году в ряду Bentley не останется моделей с двигателем внутреннего сгорания

Источник материала: Tut.by

Британский автопроизводитель представил новую программу развития, которая подразумевает постепенную электрификацию модельного ряда и, как результат, полный отказ от машин с традиционными двигателями.





В настоящее время в Bentley с гордостью говорят о том, что компания выпускает наибольшее число автомобилей с 12-цилиндровыми моторами. Новая же стратегия развития компании, получившая название Beyond 100 (в прошлом году марка, напомним, отметила свое столетие), означает начало нового этапа в истории бренда — британцы делают ставку на полную электрификацию своего модельного ряда.





В краткосрочной перспективе Bentley сосредоточится на выпуске «подзаряжаемых» гибридов (PHEV) — в компании подтвердили, что уже в следующем году на рынок выйдут две модели с бензоэлектрической установкой, которые составят компанию гибридной Bentayga . По всей видимости, гибридным силовым агрегатом оснастят «двухдверку» Continental GT и седан Flying Spur. Первый электромобиль Bentley появится в 2025 году — намеком на него стал прошлогодний концепт EXP 100 GT . Предполагается, что к 2026 году все выпускаемые Bentley будут гибридными или электрическими, а затем на фирме окончательно откажутся и от ДВС (к слову, уже минувшим летом прекратилось производство легендарного V8 L-серии на пару с седаном Mulsanne ). По плану, в 2030 году весь модельный ряд бренда будет полностью состоять из электромобилей.