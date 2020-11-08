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К 2030 году в ряду Bentley не останется моделей с двигателем внутреннего сгорания
Источник материала: Tut.by
Британский автопроизводитель представил новую программу развития, которая подразумевает постепенную электрификацию модельного ряда и, как результат, полный отказ от машин с традиционными двигателями.
В настоящее время в Bentley с гордостью говорят о том, что компания выпускает наибольшее число автомобилей с 12-цилиндровыми моторами. Новая же стратегия развития компании, получившая название Beyond 100 (в прошлом году марка, напомним, отметила свое столетие), означает начало нового этапа в истории бренда — британцы делают ставку на полную электрификацию своего модельного ряда.
В краткосрочной перспективе Bentley сосредоточится на выпуске «подзаряжаемых» гибридов (PHEV) — в компании подтвердили, что уже в следующем году на рынок выйдут две модели с бензоэлектрической установкой, которые составят компанию
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Британский автопроизводитель представил новую программу развития, которая подразумевает постепенную электрификацию модельного ряда и полный отказ от машин с...
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