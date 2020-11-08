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Временный глава Мальтийского ордена избран в Риме

08.11.2020 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Решение избрать не нового магистра, а местоблюстителя было связано с продолжающейся реформой кодекса ордена.

Местоблюстителем Великого магистра Мальтийского ордена в воскресенье стал 70-летний итальянец Марко Лудзаго, цитирует sputnik.by пресс-службу ордена.

Магистр ордена Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто умер в Риме в апреле текущего года на 76-м году жизни после тяжелой болезни. После его кончины функции местоблюстителя принял на себя командор Руй Гонсало ду Валле Пейшоту де Виллаш-Боаш.

В выборах приняли участие 44 из 56 членов ордена, а претендовали на пост руководителя всего 11 человек.

Решение избрать не нового магистра, а местоблюстителя было связано с продолжающейся реформой кодекса ордена.

Орден госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты был основан в 1048 году в Иерусалиме. Сейчас его штаб-квартира находится в Риме. Членами ордена являются 13,5 тысячи рыцарей.
 
 
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Решение избрать не нового магистра, а местоблюстителя было связано с продолжающейся реформой кодекса ордена.
 
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