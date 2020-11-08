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Фотофакт: Силовики уже спят прямо в машинах
Источник материала: Партизан
Разгонять протесты - дело хлопотное. Силовиков не то что домой не отпускают, а даже в казарму не всегда. Спят в машинах. Фото в доказательство опубликовал - ТК Инсайдер.
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Разгонять протесты - дело хлопотное. Силовиков не то что домой не отпускают, а даже в казарму не всегда. Спят в машинах. Фото в доказательство опубликовал - ТК...
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