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Медики предупредили о риске новой страшной пандемии

08.11.2020 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Американские ученые предупредили об опасности вируса Нипах, случаи передачи которого от летучих мышей человеку регистрируются все чаще, сообщило издание.

© Sputnik / Алексей Майшев
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Вирус Нипах – это зоонозное заболевание, его вспышки ежегодно происходят густонаселенных районах Индии и Бангладеш и приводят к развитию смертельного заболевания. Обычно этот вирус передается людям, которые употребляли в пищу фрукты со слюной зараженного животного. При этом сейчас от вируса нет ни лекарств, ни вакцин, а уровень смертности заболевших достигает 90%.

Медики обращают внимание, что вирус Нипах более распространен, чем ранее считалось, а его вспышки зачастую происходят в районах, в которых не произрастают фрукты, наиболее часто связываемые с заражениями. Специалисты считают, что Нипах в отличие от Sars-CoV-2 не так быстро передается от человека к человеку, однако у летучих мышей уже может быть штамм с измененными свойствами.

По словам ученых, вспышки вируса еще спорадичны, но их число недооценивается, так как симптомы схожи с другими заболеваниями,  например японским энцефалитом и малярией.

 
Теги: Минск
 
 
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Обычно вирус Нипах передается людям, которые употребляли в пищу фрукты со слюной зараженного животного.
 
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