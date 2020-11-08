Источник материала: Sputnik Беларусь

Участники традиционной воскресной акции протеста собрались в полдень у Ратуши – символа управления города. Действия силовиков на этот раз не позволили протестующим собраться в колонны, и митингующие собирались небольшими группами в разных частях города.

Из-за того, что световой день сократился, уже ставшее традиционным время марша сместилось: если прежде участники акции собирались около двух часов дня, то на этот раз марш начался в полдень.

К этому моменту уже были перекрыты центральные станции метро, не работал мобильный интернет. В центр Минска была стянута спецтехника, центральные площади огорожены и оцеплены, дороги патрулировало увеличенное число экипажей ГАИ.

Задержания на марше начались вскоре после его начала. В минской милиции сообщили, что не имеют информации о применении спецсредств для разгона протестующих, а также о пострадавших. Точное число задержанных на марше пока неизвестно.