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Как прошел "Марш народовластия" в Минске – видео
08.11.2020 18:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Участники традиционной воскресной акции протеста собрались в полдень у Ратуши – символа управления города. Действия силовиков на этот раз не позволили протестующим собраться в колонны, и митингующие собирались небольшими группами в разных частях города.
Из-за того, что световой день сократился, уже ставшее традиционным время марша сместилось: если прежде участники акции собирались около двух часов дня, то на этот раз марш начался в полдень.
К этому моменту уже были перекрыты центральные станции метро, не работал мобильный интернет. В центр Минска была стянута спецтехника, центральные площади огорожены и оцеплены, дороги патрулировало увеличенное число экипажей ГАИ.
Задержания на марше начались вскоре после его начала. В минской милиции сообщили, что не имеют информации о применении спецсредств для разгона протестующих, а также о пострадавших. Точное число задержанных на марше пока неизвестно.
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Очередная акция протеста состоялась в Минске в воскресенье 8 ноября. Смотрите на видео, как проходил "Марш народовластия" и легко ли было избежать задержания.
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