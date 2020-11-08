Синоптики предупреждают о тумане в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Ночью и утром в понедельник 9 ноября местами по республике ожидается туман, предупредили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Туманно будет в том числе и в столице, отметили синоптики, но существенных осадков в Минске ждать не стоит.

"Температура воздуха утром – +6..+8°С, днем – +7..+9°С, вечером – +6..+8°С", - рассказали в Гидрометцентре.

В целом по республике погода будет облачной с прояснениями, по в отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди.

В некоторых регионах страны температура днем может подняться до +12°С.

По предварительным данным белорусских синоптиков, уже к концу текущей недели ожидается существенное похолодание – днем температура воздуха будет около °С, а на выходных возможен снег.