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Синоптики предупреждают о тумане в Беларуси
08.11.2020 18:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Ночью и утром в понедельник 9 ноября местами по республике ожидается туман, предупредили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
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Туманно будет в том числе и в столице, отметили синоптики, но существенных осадков в Минске ждать не стоит.
"Температура воздуха утром – +6..+8°С, днем – +7..+9°С, вечером – +6..+8°С", - рассказали в Гидрометцентре.
В целом по республике погода будет облачной с прояснениями, по в отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди.
В некоторых регионах страны температура днем может подняться до +12°С.
По предварительным данным белорусских синоптиков, уже к концу текущей недели ожидается существенное похолодание – днем температура воздуха будет около °С, а на выходных возможен снег.
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Существенных осадков в столице ждать не стоит, но ночью и утром возможен туман, предупреждают синоптики.
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