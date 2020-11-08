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Машина скорой помощи опрокинулась при ДТП в Минске
Источник материала: Навiны
ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи случилось 8 ноября в Минске на перекрестке улицы Нестерова и Герасименко.
Скорая помощь ехала с включенными маяками и звуковым сигналом и на перекрестке столкнулась с «Хондой», которая двигалась на зеленый свет, но не уступила дорогу автомобилю службы «103».
В результате столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся на правый бок. Три пассажира скорой и водитель легкового авто — женщина 1971 года рождения — были доставлены в медицинское учреждение. После обследования все были отпущены.
ГАИ Минска
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ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи случилось 8 ноября в Минске на перекрестке улицы Нестерова и Герасименко.
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