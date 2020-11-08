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Машина скорой помощи опрокинулась при ДТП в Минске

08.11.2020 18:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи случилось 8 ноября в Минске на перекрестке улицы Нестерова и Герасименко.

Машина скорой помощи опрокинулась при ДТП в Минске

Скорая помощь ехала с включенными маяками и звуковым сигналом и на перекрестке столкнулась с «Хондой», которая двигалась на зеленый свет, но не уступила дорогу автомобилю службы «103».

В результате столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся на правый бок. Три пассажира скорой и водитель легкового авто — женщина 1971 года рождения — были доставлены в медицинское учреждение. После обследования все были отпущены.

ГАИ Минска напоминает, что при приближении транспортных средств оперативного назначения с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители транспортных средств, независимо от направления их движения, должны уступить им дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд.

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи случилось 8 ноября в Минске на перекрестке улицы Нестерова и Герасименко.
 
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