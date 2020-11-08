Как инвалида-колясочника судили за участие в митинге прямо на дому

Административное дело против мужчины рассмотрели дома, так как он инвалид первой группы. 11 ноября в Минске будут судить еще одного колясочника – известного спортсмена Виктора Захарьева.

Пришли за деньгами, будто коллекторы

Алексея Коренькова судили 6 ноября по ст. 23.34 КоАП РБ за участие в митинге 25 октября в Минске. Мужчина рассказал, что весь административный процесс проходил у него дома – сначала пришел участковый с протоколом, потом – судья Светлана Кузьмиченок с секретарем.





«Это довольно смешно выглядело – пожаловали ко мне две молодые женщины, сели на диван, я – напротив них. Знаете, как приходят продавцы кастрюль всяких, раскладывают свой товар, – вот на это было все похоже», – с улыбкой рассказал Алексей.





Они зачитали мужчине обвинения. В документах была формулировка, что Алексей был на неразрешенном шествии с «прицепленным к инвалидной коляске транспарантом с бело-красно-белой символикой».





«Судья спросила, признаю ли я свою вину? А в чем я виноват? Что плохого в бело-красно-белой символике, судья не объяснила. Сказала, что суду задавать вопросы нельзя», – отмечает Алексей.





В качестве доказательств правонарушения судья показала фотографию Алексея на митинге и скриншоты сюжета «Белсата», где корреспондент брала у Алексея комментарий. После этого судья огласила решение: штраф 3 базовые величины (81 рубль).





«Было ощущение, что она и пришла ко мне просто огласить решение. Я думал раньше, что суд – действительно такое рассмотрение дела, и я смогу какие-то аргументы привести. Где там! Пришли за деньгами, как коллекторы», – говорит Алексей.





По словам мужчины, участковый пояснил, что суд приехал домой с заботой о нем, инвалиде 1-й группы.





«Мне пандус никак не могут сделать – где их забота? Весь этот год проект рисовали, и только на 2021 обещают поставить – и то, когда средства будут. А как штраф влупить, так тут как тут», – гневно говорит мужчина.





Пока пандуса нет, Алексей крепко берется за перила и поднимает себя вместе с коляской – так и преодолевает путь от входной двери до лифта.

«У нас физическая инвалидность, а не умственная»

Нынешние события мужчина называет позором.





«Мне три базовых, но я понимаю, что это потому, что я – инвалид. Такой льготный тариф – тоже, разве что, от заботы. А людям же и по двадцать, и больше прилетает».





Алексей очень возмущен тем, что мирных людей судят тысячами, в том числе и по уголовным статьям, а против силовиков, «которые лупят нас палками», до сих пор не заведено ни одного дела.





«Почему люди с инвалидностью выходят на марши? У нас физическая инвалидность, а не умственная. Но тут и дураку понятно, какое беззаконие в стране. Кроме того, инвалидам проще сейчас протестовать, так как по закону нас нельзя на сутки отправить, да и палками дубасить нас вряд ли будут, хотя я не исключаю, что они могут, потому что вряд ли там очень умные ребята в этих шлемах стоят».





Алексей планирует и дальше выходить на протесты. По словам мужчины, останавливаться нельзя, потому что белорусы уже очень близко к победе:





«Я выхожу за один главный принцип – власть в стране должна меняться, а не так, что пришел один – и сидит десятилетиями, оскорбляя всех других: мол, они такие дураки, ничего в политике не понимают, страну развалят. Хочу ли я каких-то изменений в отношении инвалидов? В этой стране менять надо все. Ведь здесь ничего нет не только для инвалидов, но и для здоровых людей. Только ложь о социальном государстве».





Алексею Коренькову 33 года. Инвалидность он получил в 2013 году во время несчастного случая на стройке Свято-Елизаветинского монастыря в Минске.

Суды и штрафы не пугают, а только больше злят

11 ноября за участие в митингах будут судить еще одного колясочника – минчанина Виктора Захарьева, первого и единственного в Беларуси тренера по кроссфиту в инвалидной коляске. Очевидно, к нему судья приезжать не собирается – в присланной повестке указано, что заседание состоится в суде Советского района Минска в 9:30.





Виктор не знает, за какую точно акцию его будут судить, так как на составление протокола он не ходил. Говорит, что и на суд нет смысла идти, но «интересно, что там можно будет услышать».





«Что там будет настоящее разбирательство, не верю. Уверен, что у них давно написано сверху, кому какой штраф или сутки», – говорит он.









Виктор Захарьев





Виктор считает, что судами и штрафами власти пытаются запугать белорусов, но получают обратный эффект – людей это только больше злит:





«Меня они однозначно не запугают. В августе я вышел за наши украденные голоса, сейчас иду против насилия. И буду участвовать до победы. Хотя я понимаю, что сейчас могут быть более жесткие меры. Власти видят, что штрафы не особо и пугают людей, поэтому уже уголовные дела заводят».





Виктору Захарьеву 42 года. На коляске передвигается с 2001 года, после серьезной травмы позвоночника. Виктор активно занимается спортом. Он инструктор по кроссфиту в инвалидной коляске, плаванию, горнолыжному спуску, экстремальным и водным видам спорта. Сейчас он тренирует людей с инвалидностью в одном из минских спортзалов.











