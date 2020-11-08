Исторический момент: Лукашенко дал старт первой БелАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вахтовый метод в условиях пандемии помог завершить работы на БелАЭС точно в срок. На открытие первой белорусской атомной электростанции сегодня приехал президент Александр Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

130 зданий и сооружений на ста гектарах земли. Сама станция занимает меньшую часть площади. БелАЭС Александр Лукашенко оценил еще на подлете. Сказал: большое видится на расстоянии. Настоящий масштаб и ценность таких проектов осознают со временем.

В 2011 году здесь заложили первый кирпич большой стройки. Это был российский проект АЭС, хотя вариантов было много. Он оказался самым выгодным, современным и надежным. Для белорусов, пострадавших в Чернобыльской катастрофе, безопасность – главный критерий. «Росатом» гарантировал не только это.

«Я хотел, чтобы у нас появилась школа своих атомщиков. Я просил россиян, чтобы рядом с россиянами трудились белорусы. Чтоб они не только строили, а освоили основные технологические операции. Вот что самое главное – компетенции. Мы должны были научиться это делать. Это самые современные технологии, «космические» технологии, и мы этому научились», – сказал Лукашенко.

Электростанцию уже запустили в объединенную энергосистему страны. Посчитали, что только за три дня природного газа сэкономили на миллион долларов. С этой минуты выгода вырастет в разы.

Пока станция будет вырабатывать 400 мегаватт электроэнергии, это 40% от возможностей первого энергоблока. А общая мощность БелАЭС в шесть раз больше. Для страны это новые возможности в промышленности, медицине, образовании. Мирный атом – это и стимул для развития электротранспорта.

«Этот день навсегда войдет в историю. С него начинается новая страница летописи Беларуси. Пройдет совсем немного времени, и мы до конца осознаем, какой подвиг совершили. Я так уже не в шутку, а полушутя говорю о том, что коль научились, то надо и вторую станцию построить. К тому времени мы увидим, насколько эффективна нынешняя станция, насколько она безопасна и не будет вызывать столько нареканий не только у наших соседей, но и у отдельных сомневающихся в нашей стране», – отметил Лукашенко.

Соседняя Литва до сих пор высказывает претензии по поводу БелАЭС. При том, что все требования по безопасности белорусы соблюдают. И международные организации это подтверждают. А Польша, к примеру, заявляет о желании производить свою атомную энергию.

«Эти соседи отстали от нас на 10 лет в строительстве. Опередили мы их, так признайте это. Они тоже имеют свои достижения, мы им завидуем, но не мешаем», – отметил Лукашенко.

Сегодня первый и важный шаг. Впереди еще много работы – ввод второго энергоблока, он запланирован на 2022 год.