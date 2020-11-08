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Исторический момент: Лукашенко дал старт первой БелАЭС
08.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вахтовый метод в условиях пандемии помог завершить работы на БелАЭС точно в срок. На открытие первой белорусской атомной электростанции сегодня приехал президент Александр Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
130 зданий и сооружений на ста гектарах земли. Сама станция занимает меньшую часть площади. БелАЭС Александр Лукашенко оценил еще на подлете. Сказал: большое видится на расстоянии. Настоящий масштаб и ценность таких проектов осознают со временем.
В 2011 году здесь заложили первый кирпич большой стройки. Это был российский проект АЭС, хотя вариантов было много. Он оказался самым выгодным, современным и надежным. Для белорусов, пострадавших в Чернобыльской катастрофе, безопасность – главный критерий. «Росатом» гарантировал не только это.
Пока станция будет вырабатывать 400 мегаватт электроэнергии, это 40% от возможностей первого энергоблока. А общая мощность БелАЭС в шесть раз больше. Для страны это новые возможности в промышленности, медицине, образовании. Мирный атом – это и стимул для развития электротранспорта.
Соседняя Литва до сих пор высказывает претензии по поводу БелАЭС. При том, что все требования по безопасности белорусы соблюдают. И международные организации это подтверждают. А Польша, к примеру, заявляет о желании производить свою атомную энергию.
«Эти соседи отстали от нас на 10 лет в строительстве. Опередили мы их, так признайте это. Они тоже имеют свои достижения, мы им завидуем, но не мешаем», – отметил Лукашенко.
Сегодня первый и важный шаг. Впереди еще много работы – ввод второго энергоблока, он запланирован на 2022 год.
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